Bodrum’da transfer zirvesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetici Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Bodrum’da bir araya geldi ve transfer zirvesi gerçekleştirdi. Sergen Yalçın, transferde yaşanan gelişmelerden memnun.

Beşiktaş’ta transferde hareketli günler yaşanırken Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Bodrum’da Ahmet Nur Çebi’nin evinde bir araya geldi. N’Sakala ve Wellinton transferlerinden dolayı memnun olan Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması için önemli transferler yapılmasını istedi. Toplantıda Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları da telefonla aranarak son gelişmelere dair bilgi alındı.