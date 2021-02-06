Boupendza, Kasımpaşa’yı da boş geçmedi!

Hatayspor’un golcü ismi Boupendza, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. Ligde son üç hafta haftada 4 gol atan 24 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 17. maçında gol sayısını da 17’ye çıkardı.

Süper Lig’in 24. haftasında Hatayspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Hataypspor’un golcüsü Aaron Boupendza bu mücadele de rakip kaleyi boş geçmedi. Ligde son iki haftada Başakşehir’e 2, Fenerbahçe’ye de 1 gol atan Boupendza, İstanbul deplasmanında da 44.dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligdeki gol sayısı 17’ye çıkaran 24 yaşındaki forvet, gol krallığında ikici sırada bulunan Beşiktaşlı Larin ile farkı 5’e çıkardı.

Boupendza, mücadelenin 77. dakikasında yerini Kesselly Kamara’ya bıraktı.