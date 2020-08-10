Brock Motum, Galatasaray’da

Galatasaray Doğa Sigorta, bir dönem Anadolu Efes forması da giyen Avustralyalı basketbolcu Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak İspanya’da Valencia Basket forması giyen Avustralyalı basketbolcu Brock Motum’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Brock Motum geçtiğimiz sezon Valencia Basket ile THY Euroleague’de 20 müsabakaya çıktı ve 6.2 sayı, 1.5 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Galatasaray daha önce yabancı transferlerinde Alex Hamilton, R.J. Hunter, Daryl Macon ve Zach Hankins’i kadrosuna katmıştı.