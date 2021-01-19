‘Bu Enerji Kimde Var?’ belgeseli tanıtıldı

Paralimpik milli sporcularının başarılarını Türkiye’ye duyurma amacıyla Zorlu Enerji işbirliğiyle yeni bir belgesel serisi başlıyor. ‘Bu Enerji Kimde Var?’ belgeselinin basın toplantısı online olarak gerçekleşti.

Paralimpik sporcuların hayatlarını konu alan ve 2 yıllık bir süreçle hayata geçirilen ‘Bu enerji kimde var?’ belgesel serisi online olarak gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak ve belgeselin kahramanı olan sporcuların katıldığı toplantıda projenin detayları anlatıldı. Sinan Ak, bu proje önüne geldiğinde tam anlamıyla atladığını belirterek, “Çok heyecanlandım. Ben fırsat buldukça Formula 1, Nascar gibi birçok sporu takip ederim. 2001 yılında yarıştığı kazada 2 ayağını birden kaybeden Alex Zanardi beni çok etkilemiştir. Bu kazadan sonra yılmadı ve yarışlara devam etti. Ardından da el bisikletine başlayıp 2012 Olimpiyatları’nda 2 altın 1 gümüş aldı. Bu proje bizim adımıza çok önemli. Ben zamanında basketbol oynadım. Bir şeyi başarmanın zevkini o zaman tattım. Bu çok farklı bir duygu. İş hayatına girip çalışıyorsunuz, proje yapıp ilerliyorsunuz ama bir spor dalında bir kişinin elde ettiği başarı duygusu başka hiçbir şeyde yok” açıklamasını yaptı.

Sadettin Saran: “Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

Toplantıda konuşan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, projenin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Paralimpik sporcularımız bizim göğsümüzü kabartıyor. Eğer istenildiğinde her şeyin başarıldığını gösterdiler bize. Bunu duyurmak bizim öncelikli görevimiz. Türkiye’de futbol ve basketbolun dışında sponsor bulmak çok zor. Böyle bir projeye Zorlu Enerji çok büyük katkıda bulundu. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ederiz. Burada sadece spor değil, şampiyonluk değil, gençlere yapabileceklerini göstermek önemli. Rol model bulmak çok önemli ve bu genç kardeşlerimizin hepsi birer rol model. Biz 2000’li yılların başından bu yana engelli sporuna çok önem veriyoruz. Kartal Engelli Spor Basketbol Takımı’na ziyarette bulunmuştuk. Bizi çağırdılar ve sohbet etmeye gittik. Genç bir kardeşimiz bana boyumu sordu ve ‘1.94’ dedim. Kendisi de bana ‘Benim de geçen sene boyum 1.90’dı’ dedi. O zamandan bu yana elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sporculardan ortak mesajlar

Gülle atmada altın madalya sahibi Eda Yıldırım, Ampute Milli Takımı futbolcusu Barış Telli, Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş ve Paralimpik Tekvandocu Gamze Gürdal toplantıda açıklamalarda bulundu. Sporcular gerçekleşen projenin heyecanına dikkat çekti. Her sporcu Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadığını söylerken, belgesel serisiyle birlikte başarılarının daha çok duyurulmasının da kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.