Bülent Başer, İngiltere’de zorlu sınava çıkıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü olma unvanını taşıyan Bülent Başer, Avrupa Şampiyonu boksörü Erik Pfeifer, ile İngiltere’de dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Aynı zamanda Dünya Kıtalar Arası Altın Kemer unvanının da ortada olacağı karşılaşmayı almaları durumunda dünyanın zirvesi için mücadele etme hakkını elde edecekler.
Erik Pfeifer, Nisan’dan beri hazırlıklarına devam ettirdiğini vurgulayarak, "Pandemi nedeniyle karşılaşmam iptal edildi. O arada baba oldum ve karantina döneminde ailemle dünyaya yeni gözlerini açan çocuğumuzla ilgilenme fırsatı yakaladım. Sürekli olarak antrenmanlarımı yapıyorum. Rakibim genç bir isim ancak ben de tecrübeliyim. Bu karşılaşmayı kazanarak dünya şampiyonluğu maçına çıkmak istiyorum" dedi.