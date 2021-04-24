Burak Çağlan Kızılhan: "Şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluk durumuyla ilgili, "Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz"Fenerbahçe futbol takımının durumuna değinen Kızılhan, "Futbol takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Erol Bulut’a kendisine verdiği emek için teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Basketbolda kadınlarımız Avrupa’da 3. oldu. Tüm teknik heyet ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız Euroleague’de normal sezonu 7. sırada bitirdi. Moskova’daki maçları kaybetmemize rağmen İstanbul’da 2 maç alarak tekrar Moskova’ya gitmek istiyoruz. Voleybolda kadın takımımız finalde serinin 3. maçına çıkamadı. Zorlu salgın şartlarında fedakarlık gösteren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız ise ligi 2. sırada tamamladı. Yelken şubemizin sponsoru doğuşla birlikteliğimizi 2021 sonuna kadar uzattık. Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk’e teşekkür ediyoruz. Kürekte erkek ve kadınlarda şampiyon olduk, takımlarımızı tebrik ediyorum. 6 farklı branştan 13 sporcumuz Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazandı. Haziran ayına kadar kota mücadelelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.