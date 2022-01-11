Burak Elmas: “Fatih Hoca’yla ilgili kararı ben verdim”

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili kararı kendisinin aldığını ve bunu daha sonra hocayla birlikte konuştuklarını söyleyen Burak Elmas, “Torrent’i daha önce yardımcı antrenör olarak düşünüyorduk. Ama yaşanan gelişmelerin ardından teknik adam olarak gelecek” dedi. Elmas ayrıca herhangi bir seçim kararı almayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fatih Terim döneminin dün son bulmasıyla birlikte gündemden düşmeyen isim olan Burak Elmas’a basın toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. Başkan Burak Elmas sözlerine, bugün trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ı anarak başladı. Acı bir haber aldıklarını ifade eden Elmas, “Eski sporcumuz Ahmet Çalık’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasına da başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

“Zor kararlar vermek zorunda kaldım”

Son günlerdeki olaylar hakkında konuşarak sözlerine başlayan Burak Elmas, “Gerçekleşen olaylar silsilesinde çok fazla doğru olmayan haberler yayıldı. Bu haberlerin çeşitli kesimlerce, Galatasaray’a zarar vermek için kullanılmaya başlaması nedeniyle bütün sorularınıza içtenlikle cevap vereceğim. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur ve değerlerinde her şeyi sorgulamak vardır. Bir de bir üslup vardır. Bu üslup çok önemlidir ve bizi diğerlerinden ayırır. Bu üsluptan uzaklaşmayan bütün eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Son günlerde gelişen bir takım olaylar, Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Galatasaray Başkanlık makamını yıpratmak amaçlı, Galatasaray’ın hiç alışık olmadığı bir üslupla kullanılmaya çalışılıyor. Galatasaray’da Rahmetli kurucumuz Ali Sami Yen’den bu yana gelen bir başkanlık sistemi vardır. Tartışılır, konuşulur ama son kararı başkan verir. Ben zor kararlar vermek zorunda kaldım. Galatasaray için en doğru yön olan kararı vermeye çalışıyorum. Beni seçen üyeler karşısında her kararın hesabını vermeye ve bedelini ödemeye hazırım. Ama asla Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesini ve zarar verilmesini kabul etmem. Bunu yapan herkes kendisine çeki düzen versin” dedi ve ardından soruları cevapladı.

“Hocamız görevdeyken, onun yerine bir isimle görüşmedik”

Fatih Terim’in ayrılığının olaylı olmadığını söyleyen Başkan Burak Elmas, “Hiç olaylı bir ayrılık olmadı. Seçim döneminde de söyledim, Fatih Hoca benim çok sevdiğim bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı ve iyi bir teknik direktör. Birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamız da son derece Galatasaray’a yakışır şekilde oldu. Bununla ilgili gördüm ki bizim yapmış olduğumuz resmi açıklamalar yeterli olmuyor. Bu konuyu uzatarak Galatasaray’ı yıpratmak adına ciddi bir iletişim çalışması yürütülüyor. Hocamızla eskiden bugüne kadar son derece Galatasaray’a yakışan konuşmalar oldu. Sonuçta ben başkanım ve Galatasaray için en doğru kararı vermekle yükümlü olan kişi benim. Hocamız görevdeyken, hocamızın yerine bir isimle görüşmedik. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı’nın futbol paydaşlarıyla iletişimde olması ve görüşmesi son derece normaldir. Herhangi bir hoca görevdeyken de bunu yapabilir. Bugün birçok başkanla, teknik direktörle, futbolcuyla görüşüyorum. Futbol dünyası çok dinamik bir dünya. Aynı şekilde teknik adamlar da başka teknik direktörlerle görüşüyor. Bunlar gizli saklı görüşmeler değildir. Galatasaray için de her zaman en doğru kararları almak benim görevim olduğu için futbol paydaşlarıyla görüşmem son derece normaldir” ifadelerini kullandı.

“Herkes kadar ben de bu karara üzülüyorum”

Önemli projeler için göreve geldiklerinin altını çizen Burak Elmas, “Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray üyelerinin huzuruna çıktık ve bir seçim yarışı yaşadık. 3 sene için bize görev teveccühü gösterildi. Biz yola çıkarken projelerimizi ve stratejilerimizi en uygun şekilde uygulayacağımız ekiplerle yola çıktı. Yönetim ve hoca olarak ayırıyorum bunu. Biz çok geniş ve büyük bir ekibiz. Bunun tabii zorlukları da var. Geçmişte yönetimlerde 2-3 kişi çalışır ve yönetim kurulu maçtan maça gelir söylemini değiştirmek istedik. 10’dan fazla arkadaşımız sabah akşam çalışıyorlar. Galatasaray için doğru olanı bir kenara bırakmak suretiyle anlaşamadığımız noktalar oluyor. Ben geçmişte 2 kez istifa etmiş bir yöneticiydim. Geçmişte o dönemdeki başkan ve arkadaşlarımla anlaşamadım ama kararlarına saygı duydum. Biz ekibimizle görevimizin sonuna kadar kalacağız taahhüdü vermedik, Galatasaray’ın geleceğini aydınlatacak stratejileri yapmak için geldik. Fatih Hoca konusunda ise, bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman sona erdirilebilir. Fatih Hoca’yla son derece uygun şekilde yollarımızı ayırdık ama stratejilerimizden vazgeçmiyoruz. Biz yola çıkarken kişilerin değil, Galatasaray’ın sistemini oluşturmak istedik. Yönetim kurullarının sürekli değiştirmediği, Galatasaray’ın sürekli çalıştığı sistemlerini oluşturmak için geldik. Hem yönetimden ayrılan arkadaşlarımız hem de hocamızla ciddi bir sevgi bağımız var. Ama çok önemli bir kurumu yönetiyoruz. Kişilerle sevgimiz üzerinden bazı kararları alamayız. Ben bir Galatasaraylıyım. Herkesin Galatasaraylılığı kendine, ben çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Bütün bu kararları verirken taraftarlarımız ne kadar üzülüyorsa, benim de bir tarafım üzülüyor. Ama bu zor bir görev. Ben zor kararları Galatasaray adına almak üzere buradayım. Doğru bildiğim kararları bazen içim acıyarak da olsa, üzülerek de olsa almak zorundayım” açıklamasında bulundu.

“Fatih Hoca’nın tazminatla ilgili hiçbir talebi olmadı”

Başkan olarak her şeyden sorumlu olduğunu da ifade eden Burak Elmas, “Galatasaray Spor Kulübü ve iştiraklerini yönetmek üzere seçildim ve her iyi şeyde de kötü şeyde de her sorumluluk bana aittir. Bunun da hesabını üyelere verecek olan benim. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık kararlar almıyorum. Galatasaray’ın geleceği için en uygun kararları alıyorum. Kişisel ilişkileri her zaman ikinci plana koyarım. Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de Galatasaray’da geçmişte olan bu tür ayrılıkların, Galatasaray’a bazen yakışmayan şekilde olması sebebiyle bunu yapmaya çalıştım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli çıkıp açıklama yapacak halimiz yok. Hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık. Tabii ki bunun detayları, Galatasaray Başkanı olarak beni ve hocamızı ilgilendirir. Tazminat konusunda hocamızın böyle bir talebi olmadı. Biz elimizden geleni yapacağımızı söyledik ama hocamız da asla Galatasaray’dan böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Biz yola çıkarken boş mukavele imzalamıştık, ayrılırken de çok samimi bir konuşma oldu. Birlikte olmayı bildiğiniz kadar ayrılmayı da doğru yapmanız lazım. Biz elimizden geldiği kadar gerek yönetim kuruluyla, gerek hocamızla, gerekse de diğer profesyonellerle ayrılırken Galatasaray’a yakışır şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu Galatasaray’a yakışan en doğru harekettir” diyerek devam etti.

“Fatih Terim bir seçim vaadi değildi”

Göreve gelmeden önce Fatih Terim’i seçim vaadi olarak sunmadığını aktaran Başkan Burak Elmas, “Fatih Terim’i bir seçim vaadi olarak tanımlamak hem hocaya hem de üyelere saygısızlık olur. Bir başkan adayının çok kısa süre içinde başlayacak bir ligde hangi teknik direktörle beraber çalışma arzusu olduğunu söylemesi kadar da doğal bir şey yoktur. Geçmiş ilişkimiz ve kendisini tanıdığım için benim seçimim buydu. Ama bunun yanında projelerimizi de söyledik. Bu projelerin de arkasındayız. Saha sonuçlarına gelince, bu sonuçları kimse garanti edemez. Genç oyuncularla uzun süre bir arada oynayabilecek, sürdürülebilir bir başarı için yeni bir takım kurmak risk ama mecburiyet. Bu riski ilk olarak ben aldım. Bunun sonuçlarını ödeyecek olan başta benim. Bu risk hala devam ediyor. Bunun zor kararlar gerektirdiği ve stratejimizin başarıya kavuşacağı inancım mevcut. Bugün bir ayrılık oldu ama bunun sebebinin hiçbir önemi yok. Galatasaray’da herkesin uygun şekilde ayrılarak geleceğe bakması lazım. Fatih Hoca, ilk divan kurulunda da gelerek bizim yaptığımız stratejileri eleştirebilir. Fatih Hoca’nın Galatasaray içindeki konumu da devam ediyor, bunu söyle değerlendirmenizi isterim” dedi. Futbolda 1 günde çok şeyin değişebileceğini de vurgulayan Elmas, “Söylenenlerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledim. Çok büyük bir bilgi kirliliği var ve bunu kasıtlı yapan da var. İçeriden bazı profesyonel arkadaşlarımızın da bu bilgilerin yayılmasıyla ilgili iletişimde bulunduğu duyumları da var. Galatasaray’da nelerin konuşulduğunu biliyorsunuz. Dedikodular ispatlanmadıkça kimseyi zan altında bırakmak istemem. Bunların hepsini araştırıyoruz. Bunu da Denetleme Kurulu vasıtasıyla yapmak istiyoruz. Ayrılığın sebepleri önemli değil şu anda. Hocamız da birçok sebep söyleyebilir. Bundan sonra Galatasaray için yapılacaklar önemli” diye konuştu.

“Galatasaraylılar, başkanlık makamına saygısızlık yapılmasına izin vermeyecektir”

Göreve gelmeden önce “Birlikte çok şey başaracağız” dediği hatırlatılan Burak Elmas, “Biz yola çıkarken kolay bir yol tercih etmedik. Şu oyuncuyu transfer edip bu sene şampiyon olacağız demek yerine zor durumdan çıkmak için gerekli önlemleri cesaretle alacağımızı söyledik. Yaşanmaya ve yaşatılmaya çalışılan bir ayrıştırma var. Bu daha önce de vardı. Galatasaray’ın aydınlık geleceğe çıkmasını sağlayacak olan kalabalıkla gideceğimizi belirttiğimiz bir slogandı bu. Tüm cesareti göstereceğiz. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da normaldir. Galatasaray’da her zaman istifalar ve değişimler olur. Biz hedeften vazgeçmeyeceğiz. Bizimle birlikte olanlar kadar olmayanlar da değerlidir. Her hareketimizde eylemimizde tartışmaya katkıda bulunmamak adına mümkün olduğu kadar çok Galatasaraylıyı birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bugün sosyal medyada benim cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan bu yana bana birçok mesajlar, telefonlar geliyor. Bu Galatasaray Başkanlık makamına hakarettir. Burak Elmas bugün var yarın yok. Başkanlık makamına bu seviyesizliğin yapılmasına Galatasaraylılar izin vermeyecektir. Bunları yapanlar da takdir görmeyecektir. Bu süreçte birden fazla yönetim kurulu üyesi arkadaşımı hedefe koymak isteyen iletişimler yapıldı. Kasıtlı iletişimler yapıldı ve bunları aranızda kullananlar da oldu. Galatasaray’ın stratejik konularını konuşuyoruz yönetim kurulunda ama ekip olarak birlikte karar alıyoruz. Arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına konulmasını kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Kararın kaç günde alındığının hiçbir önemi yok. Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir irade ortaya koymuştur. Ayrıca bu tek taraflı bir karar değildir. Hocamızla oturup karşılıklı karar verdik” açıklamasını yaptı.

“Fatih Terim, Galatasaray’ın efsanesidir”

Başkan olarak her konunun içinde olacağını söyleyen Burak Elmas, “Fakat Galatasaray’da uzun vadeli bir uygulamada birçok yönetim kurulu arkadaşım da bana yardımcı oluyor. Futbol buranın en kritik branşı. En çok gündelik konu olan branşlardan birisi. Yönetim kurulunda böyle bir ekip kurarken de herkesten faydalanmak için kurduk. Alınan kararı o gün gerektirdiği en yakışan şekilde yapmaya çalıştık. Fatih Terim, Galatasaray’ın efsanesi. Benim kişisel sevgimi kenara koyuyorum. Galatasaray’da asla unutulmayacak tarihin en büyük başarılarına imza atmış kişidir. Hala Galatasaray camiasının içinde. Başta başkan olmak üzere biz her türlü gerekeni yaparız. Hoca da ne arzu ederse bunu da yaparız. Bunu basit bir teknik direktör ayrılığı olarak görmek çok yanlış olur. Fatih hoca zaten camianın içinde aktif olmaya devam edecektir. Kendisiyle görev anlamında bir takım konularda konuştuk. Sonunda alınan kararı biliyorsunuz. Nasıl olduğunu ne konuşulduğunu anlatmanın bir faydası yok. Fatih Hoca’yla konuşmaya da her zaman devam edeceğim. Galatasaray’ın en önemli futbol aklıdır. Her zaman fikirlerinden faydalanacağım. Bunan sonra hepimizin el birliğiyle irade ortaya koymamız lazım” dedi. Elmas, Fatih Terim’in yeni hoca Torrent’le ilgili olarak “Bilgim yok” açıklamasıyla ilgili olarak da “Hoca doğru söylemiş. Görüşmeyle ilgili bilgisi yok ama bu isim bana geldi. Hocayla bu konuyu konuşmamıştık henüz” cevabını verdi.

“Torrent’in büyük artılar getireceğine inanıyorum”

Fatih Terim’in görev süresinin ardından takımı teslim edeceği bir ismi, Terim’in yardımcılığına getirme görüşünde olduklarını da söyleyen Burak Elmas, “Görüşmeleri yaparken Fatih Hoca’yla konuştuğumuzda, kendisinin daha üst seviyede görev alması halinde, onun yerine geçebilecek isimleri konuşmuştuk. Bu seviyede bir yardımcılık konusunda Torrent’le görüşüldü. Uzun vadede bu görevi yapabilecek kişilerle görüşüldü. Burada sadece kendisiyle değil, son 2 günde de birçok kişiyle görüştüm. Ama en uygun ismin Torrent olduğunu gördüm. Galatasaray’a son derece büyük artılar getireceğini düşünüyorum ve Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Mevcutta bize katkı verecek bir antrenörün, Fatih Hoca’nın daha üste çıkması halinde, takımın başına geçmesi konusunda hem fikirdik. Bu konuda hiçbir tezat görmüyorum. Bu kararı aldığıma göre erken olmadığını düşünüyorum. Görüşmemizde ben de iyi tanıma fırsatı buldum. Böyle bir kararı alırken, Galatasaray Başkanı’nın kendi arzusuna göre karar aldığını düşünmeyin. Son derece kuvvetli bir kişilik. Geçmişte çalıştığı kişilerle de görüştüm. Kendisinin beceri ve bilgileri hakkında görüştüm, en uygun seçeneği tercih ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu tür kararların sonuçlarını sahada gördüğünüz zaman daha iyi anlarsınız” dedi. Yönetimden kimlerin Fatih Terim’e karşı, kimlerin yanında olduğu konusunda açıklama yapmayacağını da söyleyen Elmas, “Bugün Galatasaray Başkanı olarak almış olduğum bir karar için oturuyorum. Bu karar alındı. Bu kararın gelişme sürecinin detaylarını paylaşırsak, kararlardan çok kararların alınış şekli tartışılır. Önemli olan kararlardır. Uzun vadeli ya da kısa vadeli planlar değişmedi. Uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verilebilir ama planlar değişmedi. Bir karar verdik. Bunu Fatih Hocamızla görüştük ve bir karar alındı. Sebebiyle ilgili hocamız da biz de birçok şey söyleyebiliriz ama Galatasaray’a bir faydası olmaz” diyerek devam etti.

“Galatasaray efsanesini koruyarak yolları ayırmak öncelikti”

Galatasaray’a zarar gelmemesi adına her şeyi yapacağını da söyleyen Elmas, “Hocamız da çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi bir açıklama yapmak isterse en uygununu yapar. Galatasaray efsanesini ve iyi bir Galatasaraylıyı koruyarak, Galatasaray Başkanı olarak en uygun şekilde yolları ayırmak öncelikti” dedi. Florya’daki profesyoneller hakkında da konuşan Burak Elmas, “Ciddi bir planlama yapıyoruz. Florya’da şu anda uygulamaya sokulmuş bir durum yok. Biz henüz bir şey açıklamadık. Hocamızın birlikte çalıştığı ekipten bazı isimler istifalarını sundular. Bu hafta içinde görüşmeler yaptıktan sonra en iyi kararları alacağız. Karşılıklı bir görüşme yapacağız. Onların da arzuları önemli. Yardımcı antrenör olarak da Türk isim düşünüyoruz. Henüz anlaşma yapmadık, yaptığımızda bunu açıklarız” diye konuştu.

“Seçim kararı almayı düşünmüyorum”

Yaşanan gelişmelerin ardından seçim kararı alıp almayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. Biz buraya Galatasaray Kulübü Üyeleri’nin teveccühüyle geldik. Herhangi bir endişe veya kaygı duymadan bildiğimiz yoldan dönmeden, bazen de zor kararlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Bir takım eski alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları bir anda kesmek ve Galatasaray’ın geleceği için zor kararları almak adına cesuruz. Üyelerin her zaman görüşlerini de alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan bu yanlışı hızlı şekilde düzeltmek. 7 ay önce seçilen bir yönetimiz. Bu seçimden çıkan bazı adayların 2 ay sonra seçime hazırlandıklarını da biliyoruz ama esas olan Galatasaray’dır” açıklamasında bulundu.

“Başkan olarak yabancı hocada karar kıldım”

Fatih Terim’in Galatasaray’ın içinde olduğunu yineleyen Burak Elmas, “Fatih Hoca şu anda Florya’da olmayabilir ama hala Galatasaray’ın içerisinde. Bunun aksi bir durum olamaz. Beraber çalıştığımız hocamızla birlikte çalışmama kararı alındı. Bunu son derece iyi şekilde yönetip Galatasaray’a zarar vermemek bizim görevimiz. Başkan olarak ben teknik direktör konusunda yabancı hoca kararı verdim. Bunun en doğru seçim olduğuna inanarak bu kararı verdim. Başka alternatifler üzerinden yorum yapmaya gerek yok. Torrent’in sözleşme ve ekip detaylarını göreve başladıktan sonra açıklarız. Bugün Galatasaray’ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Bankalarla yapılan anlaşma nedeniyle ciddi bir disiplin uygulamalıyız. Transferin en önemli koşulu maddi koşullardır. Yeni bir transfer getirip makyaj yaparak, gelecekteki mali tabloları bozacak hareket yapmayacağız. Mevcut oyuncuların kontrat durumları önemli. Transferi bu durum belirleyecek. Gerekirse transfer yapmayız. Bunu çok gördük. Uzun vadede faydası olmayan transferlerle Galatasaray, ciddi mali yükün altına girdi. İhtiyaçlar doğrultusunda görüştüğümüz isimler olabilir. Galatasaray ve bütün büyük kulüpler için geçerli olan yükümlülüklerle günlük karar alma lüksümüz yoktur. Oyuncularımızın bonservislerinin satılması konusunda iki tarafın da isteği önemli. Birkaç oyuncumuzla ilgili kiralama teklifi geldi. Ama Galatasaray’ın geleceğine faydalı olmak adına henüz gelen resmi bir teklif yok. Şu ana kadar çıkan haberlerin tamamı yalan” şeklinde konuştu.

“Fatih Hoca’nın, hoca konusunu benden duymasını isterdim”

Domenec Torrent ile yapılan görüşmeye Fatih Terim’in basın mensuplarından duymasının şık olmadığını da söyleyen Burak Elmas, “Fatih Hoca’nın görüşülen hocayı basın mensuplarından duymasını istemezdim. Nasıl yansıdığını bilmiyorum ama yansıması güzel olmadı, keşke ben söyleseydim. Kulübümüzde dışarıya çok fazla bilgi aktaran kişi var. Bazen ben kendimden bile şüphelenir hale geliyorum. Bu konuda kötü alışkanlıklar oluşmuş. Bunu engellemek için önlemler almaya çalışıyoruz. Özellikle mahrem konuların bu kadar açık konuşulmasına karşıyım. Bu tür haberleri engellemeye çalışıyoruz. Buradan sadece bilgi çıkışı basın mensupları vasıtasıyla değil, üzerine yanlışlar konularak sosyal medyaya servis ediliyor” diyerek devam etti.

“Fatih Hoca’yla ilgili kararı ben verdim”

Fatih Terim döneminin son bulmasıyla ilgili olarak alınan kararı kendisinin verdiğini belirten Burak Elmas, “Fatih Hoca’yla ilgili kararı ben verdim. Fatih Hoca’yla karşılıklı verdik. Galatasaray Yönetim Kurulu’nda restleşme gibi bir konu olmaz. Bu gereği hisseden arkadaşımız varsa masada oturmaz” dedi. Kendisinin de tribündeki taraftarlar gibi bir taraftar olduğunu ifade eden Elmas, “Taraftarlarımızın da son süreçte yaşadığı süreci ben de duygusal olarak yaşadım. Son derece iyi anlıyorum. Tepkileri de anlıyorum ve saygı duyuyorum. Biz de sonuçlardan çok memnun değiliz. Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uzun vadede doğruları yapmak için stratejilerimiz var. Avrupa’da 2000 yılında kupa aldık ve üzerinden 21 yıl geçmiş. Avrupa’da başarının bu kadar uzun aralarla olmaması için bu stratejiyi uyguluyoruz. Taraftarla aramızda problem yok ama bizi takdir etmiyor olabilir de. Bunun üslubu da önemli” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Taraftarlarımız sonuçlara rağmen takımlarının arkasında durdular”

Avrupa’daki en önemli gelir olan Şampiyonlar Ligi gelirinden Türk takımlarının mahrum kalacağını söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Avrupa’da en önemli gelir Şampiyonlar Ligi’nde direkt katılma geliridir. Bundan da bu sezon Türk takımları mahrum kalacak. Tribün gelirleri ve naklen yayın gelirlerinin azalması, Türk futbolunun ortak sorunu. Pazarlama konusunda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Galatasaray olarak naklen yayın komitesinin içindeyiz. Bütün gelirleri yükseltme adına çalışmalar yapıyoruz. Saha sonuçları iyi olmayınca faydası olmuyor. Burada son maçımızda ciddi bir taraftar desteğimiz vardı. Tekrar teşekkür etmek istiyorum onlara. Bu puan farkına rağmen takımlarının arkasında durdular. Umarım ligin geri kalan kısmında bu açılan puan farkını kapatarak Avrupa’ya katılma şansımızı zorlayacağız” dedi. Son olarak yaşanan ayrılığın herkesi üzdüğünü sözlerine ekleyen Burak Elmas, “Karşılıklı bir ayrılık da olsa hayal kırıklığı ve üzüntü çok normaldir. Bugüne kadar bunu sevinerek yapanı görmedim. Ben de çok üzüldüm ama Galatasaray için doğru olduğuna inandığım kararı almak zorundayım. Kimse böyle bir kararı almak istemez. En şık şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda aldığımız tüm kararlarda Galatasaray’a 6 aylık çözüm için değil, uzun vadeli bir stratejinin parçası olacak isimler dahil etmeye çalışıyoruz. Ana hedef uzun vadeli şekilde çalışmak. Hiçbir teknik adam da 6 ay için böyle bir görevi kabul etmez” diyerek sözlerini tamamladı.