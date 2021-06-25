Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "1 milyar 841 milyon lira zarar var. Futbol A.Ş. son 5 yıldır borca batık bir şirket durumunda" dedi.
"Türkiye’deki kulüplerin farklı yapılanma ve yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçları var"
Fenerbahçe eski yönetiminin borç konusuyla ilgili konuşan Burhan Karaçam, "Yeterli döviz geliri olmadan döviz cinsinden borçlanma çok büyük yönetim hatasıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:"Çok büyük risk oluşturmuştur. Bu riskten aldığımız önlemlerle büyük ölçüde kurtulabildik. Banka kredileri için gelecek yılların gelirleri temlik edilmiş. Futbol A.Ş’nin yaklaşık yüzde 31 hissesi 2 bankaya teminat olarak rehin edilmiştir. Göreve geldiğimiz gün 4-5 aydan bu yana birikmiş 350 milyon lira vadesi geçmiş borç yüküyle karşılaştık. İlk yıl 700 milyon lira üzerinde borç ödemesi yaptık. 3 milyar 184 milyonluk borç sabit durmuyor. Biz 3 yıllık dönem içinde 2,5 milyar lira faiz, borç ve kur geri ödemesi yapmışız. 2,2 milyar lira gelir ürettik. Gelirler yeterli olmadığı için yeni kaynaklar (1,1 milyar lira) temin ettik. Nisan ayına geldiğimizde 3 milyar 184 milyon lira toplam borcumuz 5 milyara çıktı. Döviz borcumuz 612 milyondan 508 milyona indi. 2021 yılı için toplam gelir 1 milyar 522 milyon lira, gider 2,3 milyar lira, dönem zararı ise 816 milyon lira. Bu rakam bizi bir ölçüde etkiliyor. Bu sene yapılandırmayla 524 milyon lira faizi erteledik. Toplam nakit açığı 623 milyon lira veriyoruz. 9 yıllık yeniden yapılanma çözüm değil. Bugünkü haliyle 19 da olsa çözüm değil. Türkiye’deki kulüplerin farklı yapılanma ve yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçları var."