Bursa BŞB Kadın Basketbol Takımı, kupasına kavuştu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ni (TKBL) şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kupasını aldı.
Bursa ekibi, 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.
Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer ile TKBL ve KBBL Koordinatörü Derin Yener de takip etti.Karşılaşma sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor’a şampiyonluk kupasını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.