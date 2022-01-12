Bursaspor son 9 maçta 1 kez kazanabildi

Bursaspor, ligde çıktığı son 9 maçta 1 kez kazanırken, sadece 5 puan toplayabildi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Adanaspor’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’da işler iyi gitmiyor. Yeşil-beyazlı takım ligde çıktığı son 9 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bursaspor, tek galibiyetini Denizlispor deplasmanında alırken, Manisa FK ve Menemenspor’la da berabere kaldı. 9 maçta 5 puan toplayan Bursaspor, 6 kez yenildi. Bursa ekibi, Kocaelispor, İstanbulspor, Gençlerbirliği, Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Adanaspor’dan puan dahi alamadı.