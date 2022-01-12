banner4556

Bursaspor’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

banner4336

Bursaspor’da Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, bugünkü çalışmasını Nejat Biyediç Sahası’nda gerçekleştirdi.

Bursaspor’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
banner4583

Bursaspor’da Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, bugünkü çalışmasını Nejat Biyediç Sahası’nda gerçekleştirdi.

banner4575

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursaspor-BB Erzurumspor maçın biletleri satışa...
Bursaspor-BB Erzurumspor maçın biletleri satışa...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321