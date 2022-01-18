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Bursaspor’da Luka Capan 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Bursaspor Kulübü, Luka Capan ve Massimo Bruno’nun sakatlıkları ile ilgili bilgi verdi. Capan’ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Massimo Bruno’nun durumunun ise Eyüpspor maçı saatinde belli olacağı belirtildi.

Bursaspor’da Luka Capan 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Bursaspor Kulübü, Luka Capan ve Massimo Bruno’nun sakatlıkları ile ilgili bilgi verdi. Capan’ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Massimo Bruno’nun durumunun ise Eyüpspor maçı saatinde belli olacağı belirtildi.

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Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’a iki oyuncusundan kötü haber geldi. Bursaspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Bedrettin Akova, Luka Capan’ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını, Massimo Bruno’nun ise durumunun maç saatinde netlik kazanacağını belirtti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Luka Capan, Grade 1,2 arası yaralanma. Tedavisine başlandı, tedavi süreci 3 hafta olarak planlanmıştır. Massimo Bruno, dizinde oluşan şişliğin ardından tedavisine başlandı, durumu maç saati netlik kazanacak.”

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