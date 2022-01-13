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Bursasporlu boksör Yiğit Üs Türkiye şampiyonu oldu

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U22 Türkiye Boks Şampiyonasında, 60 kiloda Bursasporlu boksör Yiğit Üs şampiyon oldu.

Bursasporlu boksör Yiğit Üs Türkiye şampiyonu oldu
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U22 Türkiye Boks Şampiyonasında, 60 kiloda Bursasporlu boksör Yiğit Üs şampiyon oldu.

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Türkiye Boks Federasyonu 2022 Faaliyet kapsamı içerisinde Kırşehir’de düzenlenen U-22 Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Bursaspor Kulübü sporcusu Yiğit Üs, finalde karşılaştığı Fenerbahçeli rakibi Mizan Akyol’u yenerek U22 Erkekler Türkiye Boks Şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Kulübü Boks branşı koordinatörü Ferman Muzaffer şunları söyledi; "Hepimiz mutlu ve gururluyuz. Bu sonuç için çok çalıştık, çok emek harcadık. Maçtan önce de sporcumuza inancımız tamdı. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var, yine aynı disiplinle çalışıp ülkemize madalya getireceğiz."Yiğit Üs, 11-24 Mart’ta Hırvatistan’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılacak.

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