Bursaspor’un Timsah Park’taki 4 maçına 19 bin 961 taraftar geldi

Bursaspor’un Timsah Park’ta oynadığı Adanaspor, Eyüpspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında toplam 19 bin 961 adet bilet satıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu karşılaşmalar sonrası 850 bin TL gelir elde etti.

Bursaspor’un Timsah Park’taki 4 maçına 19 bin 961 taraftar geldi
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Bursaspor’un Timsah Park’ta oynadığı Adanaspor, Eyüpspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında toplam 19 bin 961 adet bilet satıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu karşılaşmalar sonrası 850 bin TL gelir elde etti.

TFF 1. Lig’de 7 hafta geride kalırken Bursaspor, sahasında 4 maç oynadı. Yeşil-beyazlı taraftarlar bu maçlara pandemi ve aşı zorunluluğu sebebiyle yoğun ilgi gösteremedi. Sezonun ilk maçında Adanaspor’u konuk eden Bursaspor’u 4 bin 905 taraftar takip ederken, Eyüpspor müsabakasında 4 bin 561, Samsunspor maçında 4 bin 283 ve son olarak da Ankaragücü karşılaşmasında 6 bin 212 biletli seyirci Timsah Park’taki yerini aldı. Toplam 19 bin 961 adet bilet satan Bursaspor Kulübü, buradan 850 bin TL gelir elde etti.

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