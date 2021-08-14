Cem Bağcı: "Seyirci için güzel bir maç oldu"

İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, seyirci için güzel bir maç olduğunu söyledi.TFF 1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Manisa FK’ya 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Cem Bağcı, "İlk önce Manisa FK’yı ve Serkan hocayı tebrik etmek geriyor. Seyirci için güzel bir maç oldu. Gollü maç oldu. Sezonun ilk maçları heyecanlı ve zor geçer. Ona rağmen maça iyi başladık. Erken golü yedik sonra savunma direncimiz bozuldu. İkinci golden sonra oyuna biraz daha ortak olduk. 2-2’den sonra ikinci yarıda çok önemli avantaj yakaladık. Bu avantajı daha uzun sürdürebilseydik farklı olabilirdi. Serbest vuruştan dönüşümüzde 3-2 oldu. Oyuncu değişiklikleri erken yaptık. Maalesef bugün olmadı. İki taraf için iyi bir maç oldu" şeklinde konuştu.