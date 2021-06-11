Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Millilere destek paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’na İtalya maçı öncesinde sosyal medya hesabından Millilere destek paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Millilere destek paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’na İtalya maçı öncesinde sosyal medya hesabından Millilere destek paylaşımında bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na bu mücadele öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020’de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.
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