Dan Petrescu: “42-43 puan bizi ligde tutar”

Kasımpaşa deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönen Kayserispor’da Teknik Direktör Dan Petrescu, kendileri için henüz transferin bitmediğini ve görüştükleri 3 oyuncu daha olduğunu belirtti. Petrescu, sezon sonunda 42-43 puan toplamaları halinde ligde kalacaklarını söyledi.
Takımda transferin devam ettiğini ifade eden Petrescu, 3 oyuncuyla görüştüklerini sözlerine ekleyerek, “Transferin bitmesine çok az bir süre kaldı. Bu 3 oyuncunun takıma katılmasını istiyorum. Takımla olmayan, kadroda olmayan isimlerin de durumuna bakacağız ve transfer süresi bittikten sonra bunun değerlendirmesini yapacağız” diye konuştu.Son olarak puan hedefiyle ilgili konuşan Petrescu, “Sanırım 42-43 puan bizi ligde tutar” diyerek sözlerini tamamladı.