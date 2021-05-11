David Sassarini: "Biz sadece kendimiz için oynadık"

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Karagümrük’te Teknik Sorumlu David Sassarini maçın ardından karşılaşmadan önce konuşulanlara bakmadan sadece kendileri için oynadıklarını söyleyerek, eksiklerin dönmesiyle iyi bir akşam geçirdiklerini ifade etti.
“Biz kendimiz için oynadık”
Karşılaşma öncesinde ortaya atılan ‘Teşvik primi’ gibi iddialar üzerine de konuşan Sassarini, “Harika bir ekip var burada. Biz bugün tamamen kendimiz için sahaya çıktık. Başka durumlar bizi ilgilendirmiyor. 15 covid vakası yaşadık zamanında ve bunlar sonuçlara da yansıdı. Eksikler döndükten sonra fantastik bir akşam oldu bizim için” dedi. Sassarini maçın son anında yaşanan olaylarla ilgili soruya ise “Beşiktaş’a saygımız var. Kendi oyunumuzu oynadık ve ondan sonraki gerginlikte ne oldu bilmiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 23:36