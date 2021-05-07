Derbide hava 15 derece olacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 15 dereceyi gösterecek.

Derbide hava 15 derece olacak
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 15 dereceyi gösterecek.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu’nda güzel bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 15 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 89 olacağı belirtildi.
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