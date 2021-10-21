Derbinin hakemi Fırat Aydınus

Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Yarın, 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Yeni Malatyaspor - Altay: Yasin Kol
23 Ekim Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Konyaspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Sivasspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus