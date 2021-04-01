Diego Perotti çalışmalarda büyük yol katetti

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Arjantin’de ve İstanbul’da yaptığı bireysel çalışmalarla sakatlığı sonrası büyük ilerleme kaydetti.
Ameliyat sonrası çalışmalara başladı
Perotti, geçirdiği ameliyat sonrasında 1 hafta boyunca koltuk değnekleriyle yürüyebilirken, ameliyatından sonra 8. gün itibariyle bireysel çalışmalarına başladı. Ülkesi Arjantin’de özel hocalar eşliğinde güçlendirme çalışmalarına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, özel program dahilinde gerçekleştirilen ameliyata uygun şekilde çalışmalarını sürdürdü. Arjantin’de güçlendirme antrenmanlarını tamamlayan Diego Perotti daha sonra İstanbul’a gelerek bireysel çalışmalarına burada devam etti. Başarılı futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde de takımdan ayrı düz koşu ve salonda çalışmalarını sürdürdü.Perotti’nin tedavi sürecinin 1.5 ay daha devam edeceği ve sonrasında durumunun netlik kazanılacağı öğrenildi.