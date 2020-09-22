Döner Trofe yeni sahibini arıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın bu yıl 19.’su düzenlenecek. İstanbul Boğazı’nda rengarenk yelkenlilerin geçişine sahne olacak yarışlar, 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak.

Yelken yarışları arasında Türkiye’nin en prestijli yarışlarından biri olan ve bu sene 19. kez yelken tutkunlarını İstanbul’da buluşturacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta geleneksel kupa devir teslim töreni gerçekleştirildi. 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde korona virüs önlemleri eşliğinde gerçekleşecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın görkemli şampiyonluk kupası ‘Döner Trofe Kupası’ yeni şampiyona verilmek üzere organizasyona teslim edildi. Yerli ve yabancı onlarca yelkenlinin mücadele edeceği Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın kupa devir teslimine ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon ve son şampiyon İstanbul Cerrahi Cheese adına Levent Peynirci katıldı.

Gümüş kupa ağırlığı 7 kilo

Organizasyon ekibine teslim edilen ve tamamen kristal malzemeden üretilen gümüş kupa, bu yılki yeni sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana devam eden yarışlara özel olarak Türk tasarımcı Can Yalman’ın dizayn ettiği, 7 kg ağırlığındaki gümüş kupa bu yıl 27 Eylül’de şampiyon takımın ellerinde havaya kalkacak.

Boğaz’daki yelken şöleni Dolmabahçe’den başlayacak

İki gün boyunca sürecek etkinliğin ilk gününde yelkenliler, görkemli İstanbul Boğazı’nda mücadele edecek. Yelkenliler, Boğaz’ın rengarenk süslenmesini sağlarken aynı zamanda ikinci güne avantajlı başlamak için mücadele edecek. Boğaz Yarışı’nda tekneler Beşiktaş’tan start alacak, Anadolu Hisarı’nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 27 Eylül Pazar günü Caddebostan’daki şamandıra yarışlarıyla sona erecek.

Tüm yarışlarda sıkı korona virüs önlemleri

19. Turkcell Platinum Bosphorus Cup öncesinde korona virüse karşı tüm sağlık ve güvenlik önlemleri alındı. Her tekneye uyarı levhaları konurken, yelkenciler teknelerini sık sık dezenfekte edecekler. Her katılımcı yelkenlisinde yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven de bulunduracak. Yarışmacılar, ateş ölçümleri yaparak binecekleri teknelerinde sosyal mesafeyi de koruyacaklar.