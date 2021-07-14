Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Estonya

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin 7’nci rallisi Estonya’da koşulacak. Estonya Rallisi’nde gözler Red Bull sporcularının üzerinde olacak.
İlk üç sıra Red Bull sporcularınınRalli öncesinde gözler yine Sebastien Ogier ile Elfyn Evans arasındaki çekişmede olacak. Geride kalan 5 rallinin 4’ünü kazanarak pilotlar sıralamasında 133 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ogier’yi diğer Red Bull sporcusu Evans 34puan geriden takip ediyor. Pilot sıralamasının üçüncü basamağında da 77 puanla Red Bull sporcusu Thierry Neuville oturuyor.