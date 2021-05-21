Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz’de koşulacak

Dünyanın prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) 2021 takviminin dördüncü yarışı Portekiz’de koşulacak. Portekiz Rallisi’nde gözler 2021’de 3 yarışta 2 zafer kazanan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin üzerinde olacak.
İlk üç sıra Red Bull sporcularınınSezonun dördüncü rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier’nin üzerinde olacak. 2021’e Monte Carlo’daki birincilikle başlayan sporcu, 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başarılı pilotu diğer Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve Elfyn Evans takip ediyor.