Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda milliler 11. oldu

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda, ay-yıldızlı ekip erkekler takım sıralamasında 11. sırayı aldı.

Polonya’daki Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda, erkeklerde Uganda ilk kez dünya şampiyonu çıkardı. Organizasyona erkeklerde beş atletle katılan Türkiye, takım halinde 11. oldu. 21 kilometrelik mücadelenin başlamasıyla birlikte ön grupta yerini alan Aras Kaya, son beş kilometre içinde biraz irtifa kaybederken, finişe 1:00:51’lik dereceyle 24’üncü olarak geldi. Kaya, kariyerinin en iyi derecesini bir buçuk dakika geliştirdi.

Avrupa maraton rekortmeni Kaan Kigen Özbilen, 1:02:53 ile 46’ncı olurken, Polat Kemboi Arıkan 1:03:10 ile 61’inci sırada kaldı. İstanbul Yarı Maratonu şampiyonu Sezgin Ataç 1:03:21 ile 65’inci olurken, ilk kez bu seviyede milli takımda yarışan Saffet Elkatmış da 1:03:34 ile PB yaparak 69’uncu sırada müsabakayı noktaladı.

Her ülkeden en iyi üç derecenin toplamıyla yapılan takım sıralamasında Türkiye erkeklerde 3:06:54 ile 21 takım arasında 11’inci olarak yarışmayı noktaladı.