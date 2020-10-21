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Efeler Ligi: İstanbul Büşükşehir Belediyespor: 1 - Arkas Spor: 3

AXA SİGORTA EFELER LİGİ 10. HAFTA KARŞILAŞMASINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, SAHASINDA ARKAS SPOR'A 3-1 MAĞLUP OLDU.

Efeler Ligi: İstanbul Büşükşehir Belediyespor: 1 - Arkas Spor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor’a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Ebru Kaya, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Demirhan Durul, Özkan Hayırlı, Rıfat Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berat Emre Fırat, Can Koç)

Arkas Spor: Jay Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-23, 17-25, 23-25, 11-25

Süre: 107 dakika (30, 26, 29, 22)

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