Elit Master Ligi 2020-2021 fikstürü çekildi

66 takımdan yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü belli oldu.
Elite Master Ligi’nin 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. İstanbul, Üsküdar’da yapılan kura çekimine, Elite Master Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, yönetim kurulu üyeleri ve futbol camiasından ünlü isimler katıldı. 32 takımın yer aldığı Marmara Avrupa Yakası, 11 takımın bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu sezon ilk defa lige dahil olan ve 6 takımın yer aldığı İç Anadolu bölgesinin kuraları çekildi. 4 Ekim’de fikstür kuraları belirlenen ve iki grupta 17 takımın yer aldığı Marmara Anadolu Yakası’yla birlikte Elit Master Lig, 2020-2021 sezonuna toplam 66 takımla başlamış olacak.
Soyyiğit: "Başarımızın teması adil ve tarafsız olmak"
Kura çekiminde İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Elite Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, “Takım sayımızı gün geçtikçe büyütüyoruz. Takımlarımızın çoğalması bir yana liglerimizde mücadele eden ekiplerin memnuniyeti ve dostane geçen bir lige imza atıyoruz. Bu sene Batı Karadeniz ve İç Anadolu liglerini ekledik. Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde kurullarımızla, müsabaka talimatlarımızla liglerimiz devam ediyor. Kurullarımızın başında değerli başkanlarımız var. Adil ve tarafsız kararlar alan kurullarımızın başarısı, ligdeki takımlarımızın memnun kılıyor” dedi.
“2 bin futbolcunun lisanslaması yapıldı”
Bu sene 2 bine yakın futbolcunun sahada ter dökeceğini belirten Soyyiğit, “8’erli grupta çift devre usulü oynuyor. Maçlarımız 14 hafta sürüyor. İlk 4’e giren takımlarla da Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. 14-15 maçlık periyotta maçlarımızı yapıyoruz. Bu sene 2 bine yakın lisanslaması yapılmış futbolcu var. Süper Lig’de forma giymiş değerli futbolcularımız liglerimizde. Mustafa Kocabey, Ali Eren Beşerler, Metin Uzun, Engin Baytar, Fazlı Ulusoy, Yattara, Semavi Uzun, Sedat Bayrak gibi isimler mücadele ediyor. İstanbul’da özellikle milli takım forması terletmiş isimler var. Başarımızın tek nedeni samimi dostluk. Bu ligin büyümesinden en büyük etken. Samimi dostluğumuzun sahaya yansıması ligimizi büyüttü” ifadelerini kullandı.
Bir dönem Beşiktaş ve Milli takım formalarını giyen, Master Ligi Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Eren Beşerler, amaçlarının yeni dostluklar olduğunu belirterek, “4 sene oldu ligimiz. Küçük bir oluşumdu ama gün geçtikçe büyüdük. Biz her şeyden önce kaliteli vakit geçirmek, spor yapmak ve yeni dostluklar kazanmak hedefindeyiz. Daha da büyümeyi hedefliyoruz. Tüm Türkiye’ye yayılmayı ligi kurumsallaştırarak faaliyet göstermek istiyoruz. Maçlara keyif almaya geliyoruz. Yeni insanlarla taşıyoruz. Burası aslında bir sivil toplum kuruluşu gibi. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyoruz, kaliteli yaşıyoruz. Kar amaçlı bu işi yapmıyoruz. Gönüllü yönetim kurulumuz var. Ülkede bunun gibi faaliyetlerin çoğalmasını istiyorum” diye konuştu.
Baytar: “Yeni bir maceraya başlıyorum”
Bu sezon Elite Master Lig’de mücadele edecek olan Galatasaray ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Engin Baytar, yeni bir maceraya yelken açtığını söyleyerek, “Futbolu yeni bıraktım. Benim için yeni bir hayat başlıyor. Futboldan kopmak istemiyorum. Burada yeni bir tecrübeyi hayatıma sokacağım. Sevdiğim insanlarla buradayım. Yeni insanlarla tanışacağım. Hayatın futbol yönünün dışında yeni yönleriyle tanışacağım” şeklinde konuştu.
Kura çekimine katılan Metin Uzun da, “Futbolu bıraktıktan sonra yeni bir kültür ve yapı başlıyor. Yeni dostluklar için güzel bir oluşum. Bu organizasyonun içinde yer almak benim adıma mutluluk. En seviyeli en düzgün lig elit master ligi” derken, Serdar Topraktepe ise “Dünya genelinde yaygın bir oluşum master ligi. Ülkemizde de yaygınlaşması adına önemli bir oluşumun içindeyiz. Genelde futbolcular, sahalara veda ettiği zaman kendi kabuğuna çekiliyor. Futbolcular, sahalara veda ettiğinde ani kilo alıyor. Burada sosyalleşme ve sağlık açısından önemli bir organizasyondayız. Yeni insanlar, yeni dostluklar kazanacağız. Tamamen spora dayalı ve dostluk teması olan bir oyundayız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Elit Master Ligi’de çekilen kuralar sonucu gruplar şu şekilde oluştu:
Avrupa Yakası A Grubu
Kayaşehir Veteranlar
Arnavutköy
Beylikdüzü Spor
İstanbul Bulancak Spor
Modoko Masterler
Avcılar Gençlerbirliği
Hunca Masterler
Terrazo İstanbul Demirspor
Avrupa Yakası B Grubu
Mesan Kilit
İstanbul Barışspor
Zeytinburnu Spor
Türkiyemspor
Fenerbahçe Masterler
Phar Medikal
Piyalepaşa Okçular
Beşiktaş Masterler
Avrupa Yakası C Gurubu
Bağcılar Yenimahalle
SMMM Masterler
Başakşehir
US Grup Masterler
Bakırköyspor
Küçükpazar
Büyükçekmece
Avrupa Yakası D Grubu
Silivri Masterler
Kalkedon Masterler
Bakırköy Çamlık
Diriliş Eyüp
Sarıyer Dragon
Sertoka İstaston
Genç Trabzonlular
Bağcular Olimpiyatspor
Doğu Karadeniz A Grubu
Trabzon Veteranlar
Maçka Belediyesi
Sürmene 15 Temmuz
Atmaca Masterler
Çamlıhemşin
Tunca Belediyesi
Doğu Karadeniz B Grubu
Akyüz Masterler
Ardeşen İHO
Köprübaşı Veteranlar
İyidere Aspet
Araklı Veteranlar
İç Anadolu
Kayseri Osmanlı
Aksaray Osmanlı
Kayseri Eylikeyf
Talas Masterler
Konya Anadolu
Nevşehir Masterler