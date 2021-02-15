Erkan Eyibil: “Ali Akman, Almanya’da başarılı olacaktır”

Ümit Milli Takım’ın Riva’daki kampında yer alan Erkan Eyibil, kampı değerlendirdi. Alt yaş gruplarında Almanya Milli Takımı formasını giymesine karşın daha sonra Türkiye’yi tercih eden Erkan, “Türkiye benim yuvam” dedi. Erkan, sezon sonunda Almanya’ya gidecek olan Ali Akman’ın da başarılı olacağına inandığını söyledi.
“Ali Akman çok iyi bir oyuncu”Sezon sonunda Almanya ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyecek olan Ali Akman’la ilgili de konuşan Erkan Eyibil, “Almanya sert ülke, zor olacak. Ali Akman’ı burada gördüm. Kendisi iyi oyuncu. İnşallah onun için en iyisi ve hayırlısı olur” dedi. Daha önce genç yaş gruplarında Almanya Milli Takımı forması giymesine karşın Türkiye’yi tercih eden Erkan, “Benim annem ve babam Türkiye’de doğdu. Evde hep Türkçe konuştuk. Her zaman Türkiye’yi istiyordum. Türkiye’yi seçtim, çünkü Türkiye benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takıma da çıkarım” diyerek sözlerini tamamladı.