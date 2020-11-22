Erkan Sözeri: "Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tuzlaspor maçının ardından, "Bu galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı. Bu bizi rehavete sokmayacak" dedi.
"Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı”
Sözeri, futbolcularının müsabakanın tamamında oyun disiplininden kopmadıklarını dile getirerek, “Orta saha özellikli oyuncularla çıktık. Oyuna hükmetmek istedik ve öyle oldu. Landel ve Halilovic’i kenarda oynatarak topun bizde kalmasını sağladık. 2-0’dan sonra rakip 10 kişi kalınca çok daha iyi oynadık ve güzel bir galibiyet aldık. Maç 3-0 iken, 4-0 iken bile oyuncularım rakibe saygı duydular. Oyun disiplininden kopmadılar. Bu maçta hatalarımız vardır. Analiz edeceğiz. Böyle bir galibiyete hepimizin ihtiyacı vardı. Bu bizi rehavete sokmayacak. Daha sonra inşallah daha iyi sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.Öte yandan Erkan Sözeri, hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun mücadeleyi çok iyi yönettiğini ifade ederek, Öğretmenoğlu’nu tebrik etti.