Erol Bulut: “Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını ifade ederken, VAR’dan iptal edilen penaltı pozisyonu için ise, “Bilmiyorum VAR’dan hakem nasıl izledi ama maçtan sonra pozisyonu izledim ve net bir penaltı. Veysel’in dizi Pelkas’ın dizine vuruyor. Oyuncunun dengesini bozuyor” diye konuştu.

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün Antalyaspor karşısında aldıkları bir beraberlik olduklarını ifade ederek, “Oyunun hakimiyeti bizde olmasına rağmen ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir oyun oynadık. İlk yarıda yaptığımız basit bir hatadan yediğimiz gol oldu. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları değerlendiremedik ilk yarı. İkinci yarı değişiklikler oldu, daha baskılı oynadık ve 3-5-2 sistemine döndük. Yakaladığımız net pozisyonlar var, değerlendiremedik. Penaltı pozisyonu var. Bilmiyorum VAR’dan hakem nasıl izledi ama maçtan sonra pozisyonu izledim ve net bir penaltı. Veysel’in dizi Pelkas’ın dizine vuruyor. Oyuncunun dengesini bozuyor. Penaltı olması gerekirdi. Penaltılarla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum ama birçok bölümde penaltımız var. İtmeler, basmalar var. Rakiplere olunca değerlendiriliyor. Kaybettiğimiz 2 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimizde dün kaybetti. Bugün kazansak eşitleyecektik puanları. 13 haftalık bir süreç var. Sonuna kadar mücadele verip sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bitlis’te helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

“Mesut’un bağlarında bir zedelenme olduğunu duydum”

Mesut Özil’in sakatlık durumu ile ilgili sorulan soruya cevap veren Bulut, “Sakatlık pozisyonuna baktığımızda faulü yapan Fredy’nin sarı kartı vardı. İkinci sarı karttan kırmızı yemesi gerekiyordu. Mesut ilk yarı elinden geleni yaptı, gol pozisyonunu değerlendirse iyi olacaktı. Mesut buraya gelmeden önce 10 ay sahalarda değildi ve sadece antrenman yapıyordu. Biz Mesut’u oynaya oynaya bir seviyeye getiriyoruz. Elinden geleni takım için yapıyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelecektir. O yüzden oyundan çıkarma söylemini söyleyemem. Oyunun gidişatına göre karar veriyoruz. Bileği döndü, bağlarda bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık durumu yok” ifadelerini kullandı.

“Kendi hatamızdan yediğimiz gol var”

Kadıköy’de ki oynadıkları futbol hakkında konuşan Erol Bulut, “Kendi evimizde rakiplerimiz bize daha farklı oynuyor. Bugünde Antalya 6-3-1 sistemine geldi ve kapalı hızlı hücumdan gol atmaya çalıştı. Biz bunun çalışmasını hafta içi yaptık. Rakibin pozisyonu değil, kendi hatamızdan yediğimiz gol var. Ürettiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, birini değerlendirdik. Maç berabere bitti” şeklinde konuştu.