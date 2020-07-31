Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig Play-Off Final müsabakasında görev yapan başta hakem Cüneyt Çakır ve ekibine, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcileri ve Organizasyon Komitesi’ni bu önemli müsabakadaki başarılı yönetimleri için teşekkür ederiz" denildi.
Fatih Karagümrük’ten Cüneyt Çakır ve TFF’ye teşekkür
SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ FATİH KARAGÜMRÜK, ADANA DEMİRSPOR İLE OYNANAN TFF 1. LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇINDA GÖREV YAPAN HAKEM CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİNE, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TEMSİLCİLERİNE BAŞARILI YÖNETİMLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.
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