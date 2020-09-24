Fatih Terim: "Bana çok şey ifade eden rotasyon oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split karşısında yaptığı rotasyon ile ilgili olarak, "Biraz geniş rotasyon oldu. Ama bana çok şey ifade eden rotasyon. Her oyuncum hazır olursa daha rahat götüreceğiz 50-60 maçı. Biraz riskliydi. Ama hayat risk. Onları da görmem lazım" dedi. Terim ayrıca Marcao’nun için konuşan rakamların az olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray sahasında karşılaştığı Hırvat ekibi Hajduk Split’i 2-0 mağlup ederek play-off turuna kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Biraz geniş rotasyon oldu. Ama bana çok şey ifade eden rotasyon. Her oyuncum hazır olursa daha rahat götüreceğiz 50-60 maçı. Biraz riskliydi. Ama hayat risk. Onları da görmem lazım. Bazı oyuncularımız durmamıştı. Bu oyuncu değişimleri doğru kullanamazsak sakatlıklarda olabilir. Yükü eşit dağıtabilirsek, kaybetmeksek beni çok sevindirir. İlk yarı sıkıcı futbol ikinci yarı heyecan verici futbola dönünce güzel şeyler oldu. Çok pozisyon oldu. Sevindirici olan ilk yarı neredeyse hiç pozisyon vermedik. İkinci yarı bir, iki pozisyon verdik. Bunlara devam edeceğiz. Her oyuncumuzun hazır olması açısından çok önemli" diye konuştu.

"Taylan üzerine koyarak gidecek inşallah"

Taylan Antalyalı’nın bu sezonki performansını değerlendiren Terim, "Taylan yeni kazancımız. Herkese izin ona yok. Oynamadığı zamanlara saysın. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Maşallah iyi gidiyor. Allah nazar vermesin. Daha iyi şeyler yapacak. İnanıyorum. Doğru oynamasını her geçen gün öğrenecek. Maç oynadıkça güveni artacak. Modern futbolda saha içerisi mevki değiştiren oyuncu çok önemli. Taylan öyle bir oyuncu oldu. Bundan sonra üstüne koyarak gidecek inşallah" şeklinde konuştu.

Younes Belhanda gibi yetenekli futbolcudan beklenen performans olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk iki şampiyonluklarda da çok iyi şeyler yaptı. Bu yetenekte birinden beklediğimiz bunlar. Onu 18’e girmeye becerdik. Şut atmaya ikna ettik. 18 içine girmeye zorladık. O işleri yapacak kapasitesi olduğu için oyuna renk katıyor. Hücum repertuarımız geniş olursa, bu goller de, pozisyonlar da geliyor. O oynadığından zevk alıyor. Biz de o oynadığından zevk alıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Marcao için konuşulan rakamlar az"

Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’ya yapılan tekliflerin sorulması üzerine Fatih Terim, "İkinci yarı oyunun dominat bir oyun olunca herkes oyundan zevk alınca ofansa defans berabere gidip gelmeye başladılar. Marcao iyi de gol attırdı. Aldığımızdan beri gelişen, gelişmeye devam edecek müthiş bir sol ayağı olan genç bir oyuncu. O rakamların az olduğunu düşünüyorum. Sayın başkanımız, yönetim kurulumuz eğer Galatasaray’ın lehine uygun görülürse sizlerle paylaşırız. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. Birçok isteyeni olmuştur. Marcao da burada mutlu. Gitmeler gelmeler çok ses de getirmemeli. Bunlar çok doğal. Onun gibi genç yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah. Abdurrahim Bey ile de onu konuştuk. Listemizde birçok oyuncu var. Galatasaray’a kazandıracağız. Onlar da Marcao’nun izinden gidecek. Bu konularla ilgili toplantı yaptık. Takımımızdan memnunuz. Olası eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz" diye cevap verdi.

Etebo’nun atlet bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Koşan, mücadele eden bir oyuncu. Nijerya Milli Takım oyuncusu. İlk defa 11’de çıktı. Maç oynamayan oyuncu olarak gayet iyiydi. Çok mücadele etti. Bir ara seslendim, oynamak istemesi güzel. Böyle böyle onu kazandıracağız. Orta sahamıza katkı yapacak. Çok mücadele eden bir takım vardı. Onlar bu haftaki maçları tehir ettirdiler. 12 gündür maç oynamıyorlar. Bu çocuklarda pazar günü oynadılar. Azerbaycan seyahatinden geldiler. Oyuncularımı bu özverilerden dolayı kutluyorum. İyi yoldayız. Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak ise Fatih Terim, "Ne ilk derbi ne son derbi" diyerek sözlerini tamamladı.