Fatih Yaşar'dan destek çağrısı “Başka Silivrispor yok”

Yaşar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi her şeyi bir kenara bırakıp, takımımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu saatten sonra eleştiri ve sorunları dile getirme safhası bitmiştir. Hiçbir şekilde başarısızlığa ve başarısız olanlara takılmadan, aksine el vererek, omuz vererek destek olma zamanı gelmiştir, çünkü başka Silivrispor yok. Biz esnaflar olarak Silivrisporumuza maddi manevi destek olup, elimizi taşın altına sokup takımımızı ligde tutmalıyız ve tutacağında İnşallah. Belediye başkanımızın ifade ettiği gibi; ‘“gün ayrışma kutuplaşma veya farklılıkları törpüleme veya kişisel hesapları görme günü değil, birlik beraberlik içerisinde Silivrispor’a sahip çıkma günüdür” Bu vesileyle şahsım olarak Silivrisporumuzun maddi manevi yanında olduğumu ifade ediyor, tüm sporsever dostlarımı, esnaf arkadaşlarımı kulübümüze destek olmaya davet ediyorum. Sen, ben, biz....”

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 09:04