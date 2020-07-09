Feghouli 2, Serdar Aziz 1 maç ceza aldı

Galatasaray’da Feghouli, Trabzonspor maçında rakip oyuncuya yaptığı hareketi sonrası 2 maç ve 8.500 TL ceza aldı. Fenerbahçe’de ise Serdar Aziz, Göztepe maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ve 13.000 TL ceza aldı. Ayrıca pek çok kulüp personeli Covid-19 önlemlerine uymadığı gerekçesiyle PFDK tarafından ceza aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararları açıkladı. TFF tarafından açıklanan kararlar şu şekilde:

“Hes Kablo Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Tokgöz’ün, 06.07.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü antrenörü Gökhan Ünal’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hes Kablo Kayserispor Kulübü masörü Murat Karakaya’nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu Murat Yıldırım’ın, 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC Türk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Btc Türk Yeni Malatyaspor Kulübü kaleci antrenörü İlker Avcıbay’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulübü malzemecisi Yusuf Yılmaz’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Murat Alpay’ın, hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Emrah Atasoy’un, 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC Türk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Serdar Aziz’in, 04.07.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Göztepe A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Galatasaray A.Ş. sporcusu Sofıane Feghoulı’nın, 05.07.2020 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43., 12. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yukatel Denizlispor Kulübünün, 03.07.2020 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yukatel Denizlispor Kulübünün, futbolcuları ve takım mensupları ile protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yukatel Denizlispor Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yukatel Denizlispor Kulübü başkanı Ali Çetin’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 gün hak mahrumiyeti ve 16.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yukatel Denizlispor Kulübü idarecisi Fikret Onur’un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 gün hak mahrumiyeti ve 16.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yukatel Denizlispor Kulübü idarecisi Ali Fırat’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yukatel Denizlispor Kulübü idarecisi Ali Fırat’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT’nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yukatel Denizlispor Kulübü idarecisi Ali Fırat’ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin, 03.07.2020 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, futbolcuları ve takım mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT’nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 10 gün hak Mahrumiyeti ve 16.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. idarecisi Müslüm Özmen’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat’ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT’nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 10 gün hak mahrumiyeti ve 16.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü kaleci antrenörü Ümit Şahin’in, 04.07.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü antrenörü Atila Gerin’in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü atletik performans antrenörü İlker Kıreker’in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü tercümanı Okan Elmas’ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübü sporcusu Arouna Kone’nin, 05.07.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş.-Demir Grup Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportif ekipmanının altında slogan bulundurması suretiyle talimatlara aykırı hareketi nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Altay Kulübü masörü Uğur Baloğlu’nun, 05.07.2020 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Altay TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübü sporcusu Tayfur Bingöl’ün, 04.07.2020 tarihinde oynanan Bursaspor - AltınorduTFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. ve 13. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Adanaspor A.Ş. sporcusu Canberk Dilaver’in, 04.07.2020 tarihinde oynanan Menemenspor-Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Eskişehirspor Kulübünün, 06.07.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor-İstanbulspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İstanbulspor A.Ş.’nin, 06.07.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor-İstanbulspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İstanbulspor A.Ş.’nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Giresunspor Kulübü idarecisi Sinan Akgün’ün, 05.07.2020 tarihinde oynanan Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine ve rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 17.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübünün, 05.07.2020 tarihinde oynanan Hatayspor -Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübünün, başkasına ait akreditasyon kartının kullanılarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü atletik performans antrenörü Murat Akyüz’ün, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü atletik performans antrenörü Murat Akyüz’ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Aabid Rayane’nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Selim Ilgaz’ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü sporcusu Alican Özfesli’nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-tl para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Seydi Gençoğlu’nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Mithat Baklacı’nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Mithat Baklacı’nın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Mehmet Damar’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

17- Üst Klasman Temsilcisi Yüksel Gürüz’ün, Temsilciler Kurulu Talimatı’nın 28/d. maddesi uyarınca lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir."