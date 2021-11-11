Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe taraftarlarının protestoları bize yakışmıyor. Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Bu futbolcuların hiçbir günahı yok. Ama bu protestocuların içinde bir kesim de var ki başkanı yıp

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe taraftarlarının protestoları bize yakışmıyor. Başkanınıza istediğiniz kadar kızın ama maç sonuna bırakın. Bu futbolcuların hiçbir günahı yok. Ama bu protestocuların içinde bir kesim de var ki başkanı yıpratalım derdinde."