Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 40.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 40.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Ankara’ya hareket edecek.
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