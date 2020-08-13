Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
SÜPER LİG'İN YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI İSTANBUL'DA SÜRDÜREN FENERBAHÇE ÇALIŞMALARINA SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.