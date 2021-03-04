Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe’de 6 isim, Antalyaspor maçında takımını yalnız bıraktı.Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Antalyaspor maçında takımlarını yoksun bıraktı. Sakatlığı sona ermesine rağmen hazır durumda olmayan Gustavo, sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ile Perotti’nin yanı sıra cezaları bulunan Mert Hakan ve Serdar Aziz, Antalyaspor karşılaşmasında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşısında da kadroda düşünülmedi.