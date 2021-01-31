Fenerbahçe’de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına bu sabah saat 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül topla çalışmalara başlarken, sakatlığını atlatan bir diğer isim Ferdi Kadıoğlu ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Marcel Tisserand’ın tedavisine devam edilirken, Sinan Gümüş sahada düz koşulara başladı. Sadık Çiftpınar’ın ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Son günlerde yüklenme antrenmanları uygulanan Mesut Özil’in ise günü dinlenmeyle geçirdi.

Fenerbahçe, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 15.00’de Hatay’a hareket edecek.