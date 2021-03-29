Fenerbahçe’de Denizlispor maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürürdü. Tedavisi devam eden Diego Perotti takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra korona virüs testleri pozitif olan 5 futbolcu antrenmana katılmadı. Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmalarda yer almadı.Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.