Fenerbahçe’de Hatayspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazartesi Kadıköy’de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇE, SÜPER LİG’İN İKİNCİ HAFTASINDA A. HATAYSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazartesi Kadıköy’de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.