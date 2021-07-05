Fenerbahçe’de kaleciler sıkı çalışıyor

Fenerbahçe’nin genç kalecileri, Topuk Yaylası Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor.Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de genç kaleciler çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Milli takım kadrosunda olması sebebiyle izinli olan ve çarşamba günü kampa katılması beklenen Altay Bayındır’ın yokluğunda genç kaleciler Berke Özer, Bartu Kulbilge ve Canberk Aydemir, kaleci antrenörü Michael Kraft eşliğinde devam etti. Kraft’ın sürekli uyardığı ve yakından ilgilendiği genç kalecilerin hırslı görüntüsü dikkat çekti.