Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 17.30’da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. Yarın akşam Kadıköy’de oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.