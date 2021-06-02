Fenerbahçe’de seçim tarihi ertelendi

Fenerbahçe’de daha önce 12-13 Haziran’da yapılacağı açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Buna göre ilk toplantı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa 25-26 Haziran’da aynı yer ve saatte ikinci toplantı gerçekleşecek.
Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 - 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz" denildi.