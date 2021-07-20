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Fenerbahçe’nin Slovenya kampı iptal oldu

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Fenerbahçe’nin 22-30 Temmuz arasında Slovenya’da yapacağı kamp, korona virüs sayılarındaki artış nedeniyle iptal oldu.

Fenerbahçe’nin Slovenya kampı iptal oldu
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Fenerbahçe’nin 22-30 Temmuz arasında Slovenya’da yapacağı kamp, korona virüs sayılarındaki artış nedeniyle iptal oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı.

Kampın ardından çalışmalarına İstanbul’da devam eden takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle takımımızın bu programı iptal edilmiştir.

Takımımız çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olup; hazırlık maçlarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır."
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