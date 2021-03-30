FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfında yer alacak isimler açıklandı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfını açıklarken listede Steve Nash (Kanada), Svetislav Pesic (Sırbistan) ve Alexander Volkov (Ukrayna) gibi isimler de yer aldı.

FIBA, korona virüs salgını nedeniyle şimdiye kadar açıklanmayan FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfını duyurdu. Toplamda 12 basketbol ikonuna sahip olan 2020 sınıfı üyeleri, 2021 sınıfı ile birlikte 18 Haziran’da yapılacak dijital törenle FIBA Şöhretler Müzesi’ne alınacak.

FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfında; Steve Nash (Kanada), Svetislav Pesic (Sırbistan) ve Alexander Volkov (Ukrayna) üyelerin başını çeken üç dev isim oldu. FIBA Şöhretler Müzesi’ne 2020 sınıfı ile ilk kez Kanada, Macaristan, Japonya, Kore ve Ukrayna’dan oyuncular bulunuyor. FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfı 1 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfını oluşturan adayların tam listesi şu şekilde:

Isabelle Fijalkowski (Fransa)

Mieczyslaw Lopatka (Polonya)

Steve Nash (Kanada)

Agnes Nemeth (Macaristan)

Park Shin-ja (Kore)

Modestas Paulauskas (Litvanya)

Kenichi Sako (Japonya)

Alexander Volkov (Ukrayna)

Jure Zdovc (Slovenya)

Antrenörler

Ruben Magnano (Arjantin)

Svetislav Pesic (Sırbistan)

Tara VanDerveer (ABD)