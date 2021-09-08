Filenin Efeleri, Finlandiya’ya üstünlük kuramadı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu 5. maçında Finlandiya’ya 3-2 yenildi. Milliler, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Finlandiya’ya üstünlük kuramadı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu 5. maçında Finlandiya’ya 3-2 yenildi. Milliler, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak.


Finlandiya’nın Tampere kentinde oynanan C Grubu’ndaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi ekiple karşılaştı. A milliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.


C Grubu’nu 10 puanla 3. sırada tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda A Grubu 2’ncisi Sırbistan ile eşleşti. Polonya’nın ev sahipliği yapacağı son 16 turu maçı 12 Eylül Pazar günü yapılacak.



Salon: Hakametsa Arena


Hakemler: Stefano Cesare, Benedikt Geukes


Finlandiya: Esko, Suihkonen, Siirila, Sivula, Ronkainen, Sinkkonen (Kerminen, Jokela, Lankinen, Nikula, Makinen, Köykka, Jauhiainen)


Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Efe Bayram, Oğulcan Yatgın)


Setler: 25-17, 16-25, 27-29, 25-18, 15-13


Süre: 132 dakika

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