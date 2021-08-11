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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sergilediği performans ile tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Sırbistan, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan’ın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 15 kişilik sporcu kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç."
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