Fırat Arslan, Göppingen’de ring çıkıyor

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Göppingen’de ringe çıkmaya hazırlanırken, genç boksörlere de destek oluyor.

Şu anda Almanya sıralamasında listenin bir numarası olan Fırat Arslan, WBA federasyonunun dünya sıralamasında beş numara olarak yer alıyor. Başarılı boksör, 24 Temmuz tarihinde Almanya’nın Göppingen kentinde bir gala düzenlemeye hazırlandığını belirterek, "Maalesef pandemi dolayısıyla seyircili salonlarda maçlara izin verilmiyor. Bu nedenle Göppingen kentinde bulunan fitness ve boks okulumda ikinci kez boks galası gerçekleştireceğiz. WBA Kıtalararası şampiyonluğu için ringe çıkacağım. Bu aynı zamanda dünya şampiyonluğu eleme maçı niteliği de taşıyacak. Bundan önceki boks galamızı da birlikte düzenlediğimiz başarılı menajerlerimizden Deniz Gemici ile birlikte düzenleyeceğiz. Kendisi son derece disiplinli ve başarılı bir promotör olduğu için çalışmaktan büyük haz duyuyorum. Galamızda yetenekli boksörlerimizden Hüseyin Cinkara da WBA Uluslararası şampiyonluk maçına çıkacak. Almanya birinci liginde maçlara çıkmış olan Hüseyin’in aynı zamanda menajerliğini de yapıyorum. Dünyanın zirvesine hızlı adımlarla tırmanan Hüseyin’i benden sonra dünya şampiyonluğunu kazanacak boksörümüz olarak gördüğüm için destekliyorum. Bugüne kadar hiç yenilgi yüzü görmeyen Hüseyin, 15 maçın 12’sini nakavtla olmak üzere kazanmış olan yetenekli bir gencimiz" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Bir gecede iki altın kemer olacak"

Fırat Arslan’ın basın danışmanı profesyonel dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, iki altın kemerin aynı gece ortaya konacağını vurgulayarak, "Fırat Arslan, dünya boks tarihinde bir ilke imza atarak, 50 yaşında dünya listelerinde ilk beşe girin ilk ve tek boksör olarak tarihe geçti. Ayrıca bundan sonra çıkacağı dünya şampiyonluk maçını kazanması durumunda dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora daha imza atacaktır. Galamızda toplamda dokuz maç gerçekleşecek. Bunlar arasında başarılı boksörlerimizden Yavuz Ertürk ve ağır sıklet boksörlerimizden Ali kıydın, Erdinç Delibaltaoğlu ile Muhammed Bektaş da eldiven giyecekler" dedi.