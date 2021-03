Fırat Arslan kader maçına çıkıyor!

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek Dünya Şampiyonu Fırat Arslan, cumartesi gecesi Almanya’nın Göppingen kentinde ringe çıkıyor. 50 yaındaki boksör, kaybettiği takdirde kariyerine son vereceğini açıkladı.

Kendisine ait olan ve açılışını yeni yaptığı (Sportschule Firat Arslan) spor ve fitnes salonunda ringe çıkacak olan Fırat Arslan, güçlü rakibi Venezuella ve Latin Amerika Şampiyonu Gusmyr Perdomo karşısında mücadele verecek. Bu karşılaşma aynı zamanda Dünya Kıtalararası ön eleme maçı niteliği de taşıyor. Aynı gece ringe başarılı boksörlerimizden Hüseyin Cinkara ve Ali Kıydın da çıkacak. Pandemi önlemleri dolayısıyla karşılaşmalar seyircisiz yapılacak. Boks sporunun zor günlerden geçtiğini belirten Fırat Arslan, "Yaşadığımız pandemi dolayısıyla tüm salon sporları olmak üzere boks sporu da zorlu günlerden geçiyor. Sporumuzun devam etmesi adına mücadelelerimiz sürüyor. Boksörlerimizin yeniden ringlere çıkarak, zinde kalması bizim için önemli. O yüzden aynı gece on maç yapılacak. Genç boksörlere kendilerini göstermeleri için şans vereceğim. Şayet bu karşılaşmayı kaybedersem boksu bırakacağım fakat kazanırsam hedefim dünya kıtalar arası kemer maçı yapmak için hak kazanarak, ardından yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkmak" şeklinde konuştu.

Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise korona virüs nedeniyle bir yıl aradan sonra yeniden ringe çıktıklarını belirterek, "Ancak bu süre zarfında Fırat Arslan, antrenmanlarını hiç aksatmadı ve her an maça çıkacakmış gibi disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Maç günü salona seyirci alınmayacak ve içeriye girenler negatif test sonuçları ile birlikte girecekler. Her şey kurallara uygun olarak düzenlendi. Umuyoruz ki, bu karşılaşmayı kazanarak en büyük hedefimiz olan dünya şampiyonluk maçına çıkabiliriz" şeklinde konuştu.